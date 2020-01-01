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Тедеско назвал незаслуженным поражение «Спартака» от «Краснодара»
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги встречи 21-го тура Тинькофф РПЛ против "Краснодара" (0:1).В источнике
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Подробнее о событии
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Тедеско и Федун считают, что «Спартак» проиграл из-за судей. Странное мнение

Sports.ru 14:30
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Не идет у Бакаева — не идет у всего «Спартака». Тедеско проиграл «Краснодару», его команда еще строится (видео)

Матч ТВ 14:24
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Тедеско назвал незаслуженным поражение «Спартака» от «Краснодара»

Sportbox.RU 12:13
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