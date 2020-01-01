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Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом»
Спорт-Экспресс
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».В источнике
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СМИ: Хинкель будет исполнять обязанности главного тренера «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Sportbox.RU 10:04
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СМИ: Хинкель будет исполнять обязанности главного тренера «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Матч ТВ 10:04
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«Чемпионат»: в матче с «Арсеналом» Хинкель будет руководить «Спартаком» вместо дисквалифицированного Тедеско

Бомбардир.ру 09:58
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