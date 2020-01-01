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Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».В источнике
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Хинкель будет руководить «Спартаком» в матче против «Арсенала»

Soccer.ru 11:38 
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Хинкель заменит Тедеско на скамейке «Спартака» в игре с тульским «Арсеналом»

ProstoProSport 11:00 
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СМИ: Хинкель будет исполнять обязанности главного тренера «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Матч ТВ 10:04
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