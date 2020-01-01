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Тедеско рассказал о проблемах Бакаева
Советский спорт
  • Советский спорт
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал сильных и слабых сторонах полузащитника Зелимхана Бакаева.В источнике
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Тедеско: новичок ФК «Спартак» Урунов не тренировался три недели из-за коронавируса

ТАСС Спорт 15:24
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Салам алейкум, Остон. С Уруновым Тедеско сможет крутить схему «Спартака» до бесконечности

Советский спорт 13:28
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Тедеско не согласился с тем, что «Спартаку» не хватает сильного форварда-иностранца

Чемпионат 15:15
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