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Тедеско подвел итоги матча «Спартака» с «Тамбовом»
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о поражении команды в матче 26-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:3).В источнике
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«Общение с владельцем остается между нами. Я же не спрашиваю, о чем вы говорите по утрам с женой». Нервное выступление Тедеско после «Тамбова»

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