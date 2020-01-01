Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).В источнике Сейчас хорошо, что новый сезон начнется, и он начнется с нуля. Когда мы сюда пришли, сальдо было отрицательное, психологическая обстановка была непростая из-за ряда поражений. Было бы хорошо, конечно, если пауза между чемпионатами была бы побольше, будем готовиться к новому сезону и верить в лучшее.ТАСС Спортвчера в 15:42
Советский спорт вчера в 17:20