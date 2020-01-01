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Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).В источнике
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Доменико Тедеско
итальянский футбольный тренер
Сейчас хорошо, что новый сезон начнется, и он начнется с нуля. Когда мы сюда пришли, сальдо было отрицательное, психологическая обстановка была непростая из-за ряда поражений. Было бы хорошо, конечно, если пауза между чемпионатами была бы побольше, будем готовиться к новому сезону и верить в лучшее.ТАСС Спортвчера в 15:42
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«Важно не то, как я пришел в „Спартак“, а то, как я уйду». Тедеско – после поражения от «Зенита»

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Тедеско прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в полуфинале Кубка России

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...И Тедеско думал бы: «Сыроват я еще для российской лиги». Но думает другое

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