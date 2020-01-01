Доменико Тедеско итальянский футбольный тренер

Сейчас хорошо, что новый сезон начнется, и он начнется с нуля. Когда мы сюда пришли, сальдо было отрицательное, психологическая обстановка была непростая из-за ряда поражений. Было бы хорошо, конечно, если пауза между чемпионатами была бы побольше, будем готовиться к новому сезону и верить в лучшее.

ТАСС Спорт

вчера в 15:42