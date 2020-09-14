В «Спартаке» прокомментировали дебют Кокорина в матче с ЦСКА
Главный тренер московского ФК "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал дебют Александра Кокорина в матче 7 тура РПЛ с ЦСКА.В источнике Я очень рад, что Александро наконец вернулся в строй после полуторомесячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее вернуться в строй, набрать игровой игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист и, уверен, быстро справится с этой задачей.Футбол Россиивчера в 14:51