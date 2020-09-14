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Кокорин дебютировал за «Спартак» в матче с ЦСКА
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Форвард "Спартака" Александр Кокорин дебютировал за столичный клуб. Нападающий принял участие в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА. Кокорин вышел на замену на 56-й минуте, заняв место Зелимхана Бакаева.В источнике
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Доменико Тедеско
итальянский футбольный тренер
Я очень рад, что Александро наконец вернулся в строй после полуторомесячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее вернуться в строй, набрать игровой игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист и, уверен, быстро справится с этой задачей.Футбол Россиивчера в 14:51
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Мостовой оценил дебют Кокорина за «Спартак» в дерби с ЦСКА

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