Тедеско отметил умение Кокорина укрывать мяч корпусом
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился первыми впечатлениями от Александра Кокорина. По словам специалиста, всем форвардам команды предстоит доказывать своё право на место в основном составе.В источнике По первым тренировкам виден опыт футболиста. По решениям, которые он принимает, по тому, как ставит корпус. Безусловно, он добавит зрелости команде, будет нам полезен.Евро-футбол.рувчера в 18:05
С чего всё начиналось
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил опыт новичка московской команды нападающего Александра Кокорина.
Евро-футбол.ру вчера в 18:05
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