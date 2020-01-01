НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Тедеско отметил умение Кокорина укрывать мяч корпусом
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • RT на русском
  • Mockva.ru
  • Аргументы и Факты
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился первыми впечатлениями от Александра Кокорина. По словам специалиста, всем форвардам команды предстоит доказывать своё право на место в основном составе.В источнике
5
Доменико Тедеско
итальянский футбольный тренер
По первым тренировкам виден опыт футболиста. По решениям, которые он принимает, по тому, как ставит корпус. Безусловно, он добавит зрелости команде, будет нам полезен.Евро-футбол.рувчера в 18:05
С чего всё начиналось
alt

Тедеско рассказал, что ему бросилось в глаза на первых тренировках Кокорина

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил опыт новичка московской команды нападающего Александра Кокорина.
Чемпионат вчера в 15:07
Подробнее о событии
alt

Тедеско: «Кокорин добавит зрелости команде»

Евро-футбол.ру вчера в 18:05
alt

Тренер «Спартака» допустил игру с тремя форвардами после перехода Кокорина

Аргументы и Факты вчера в 16:49
alt

Тедеско рассказал, что даст «Спартаку» Кокорин

Спорт-Экспресс вчера в 16:10
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости