Доменико Тедеско итальянский футбольный тренер

По первым тренировкам виден опыт футболиста. По решениям, которые он принимает, по тому, как ставит корпус. Безусловно, он добавит зрелости команде, будет нам полезен.

Евро-футбол.ру

вчера в 18:05