НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт день за днемСпорт день за днем
Тедеско поделился мнением о работе арбитров на матчах «Спартака»
Советский спорт
  • Советский спорт
  • Матч ТВ
  • Metaratings
  • Спорт день за днем
  • Нева Спорт
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о работе арбитров на матчах красно-белых.В источнике
Подробнее о событии
alt

Доменико Тедеско: «Не устал от уровня судейства в России, силы работать придает команда»

Матч ТВ 09:04
alt

Доменико Тедеско: «Не устал от уровня судейства в России, силы работать придает команда»

Sportbox.RU 09:04
alt

Тедеско рассказал о своем отношении к судейству в России

Metaratings 08:30
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости