НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport.ruSport.ru
Тедеско поделился впечатлениями от Москвы
Soccer.ru
  • Soccer.ru
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско признался, что Москва произвела на него большое впечатление.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Тедеско: «Москва – город мечты»

Soccer.ru 04:44 
alt

Доменико Тедеско: Москва — город мечты

Чемпионат 04:37
alt

Тедеско поделился впечатлениями от Москвы

Sport.ru 04:29
реклама
Главное
Новости