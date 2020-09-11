Доменико Тедеско итальянский футбольный тренер

Когда я только начал играть правого защитника - все спрашивали, зачем я это делаю. Теперь вы можете понять, почему я ставил Зобнина на правый фланг. Я знаю, что он всеми силами хочет вернуться в центр полузащиты. Поэтому если мы хотим найти ему замену, то она должна быть как минимум не хуже него.

Газета.Ru

09:55