Премьер-лига. VAR помешал «Спартаку» дожать «Уфу»

Не смог московский «Спартак» в первом домашнем матче после рестарта чемпионата обыграть «Уфу». Команда Доменико Тедеско столкнулась с ожидаемыми проблемами.