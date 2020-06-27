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Судья Безбородов лишил «Спартак» вымученной победы над «Уфой»
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Итог – 0:0. Судья стал одним из героев не только пятничного матча «Зенита» и «Крыльев Советов», но и субботней встречи «Спартака» с «Уфой».В источнике
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Тедеско прокомментировал судейство в матче «Спартак» - «Уфа»

Газета.Ru 13:16
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Тедеско по-русски оценил работу судей в матче с «Уфой»

Metaratings 14:05
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«Спартак» заслужил победу над «Уфой», но искать судейский заговор – совсем сектанство. Офсайд был, а гола нет

Sports.ru 13:29
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