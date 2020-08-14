Тедеско попросил Федуна не продавать Джикию в «Наполи»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско попросил владельца команды Леонида Федуна не продавать капитана Георгия Джикию, сообщает Sport24.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед началом сезона-2020/21 лично попросил владельца московского клуба Леонида Федуна сохранить капитана команды Георгия Джикию. Итальянский «Наполи» рассматривал возможность покупки 26-летнего защитника.