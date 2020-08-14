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Тедеско попросил Федуна не продавать Джикию в «Наполи»
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско попросил владельца команды Леонида Федуна не продавать капитана Георгия Джикию, сообщает Sport24.В источнике
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С чего всё начиналось
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Тедеско попросил Федуна сохранить Джикию в «Спартаке». Им интересовался «Наполи»

Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед началом сезона-2020/21 лично попросил владельца московского клуба Леонида Федуна сохранить капитана команды Георгия Джикию. Итальянский «Наполи» рассматривал возможность покупки 26-летнего защитника.
Sport24.ru 07:16 
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Источник: Тедеско попросил не продавать Джикию, им интересовался «Наполи»

Футбол России 08:40
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«Наполи» интересовался Джикией, но Тедеско заблокировал переговоры (Sport24)

Sports.ru 08:29
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Sport24: «Наполи» интересовался Джикией, но Тедеско попросил Федуна сохранить игрока

Sportbox.RU 08:17
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