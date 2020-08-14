Тедеско попросил Федуна не продавать Джикию в «Наполи»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско попросил владельца команды Леонида Федуна не продавать капитана Георгия Джикию, сообщает Sport24.

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