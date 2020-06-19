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Тедеско пошутил, что пообщался с привидением на базе в Тарасовке
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско пошутил, что встретился с привидением на базе команды в Тарасовке.В источнике
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Тедеско рассказал о встрече с «призраком Тарасовки»

Газета.Ru 03:53
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Тедеско рассказал о призраке Тарасовки

ProstoProSport 03:43 
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Тедеско пошутил, что пообщался с привидением на базе в Тарасовке

РИА Новости 03:40
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