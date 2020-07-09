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Тедеско приглашен на заседание КДК РФС
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Напомним, в конце первого тайма тренер эмоционально отреагировал на решение арбитра назначить пенальти, за что получил красную карточку.В источнике
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Тедеско приглашен на заседание КДК РФС

Sport24.ru 10:22 
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Тедеско приглашен на заседание КДК РФС после игры с «Локомотивом»

Матч ТВ 08:30
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РФС пригласил удаленного в матче с «Локомотивом» Тедеско на заседание КДК

Metaratings 08:06
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