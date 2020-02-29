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Тедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги встречи 20-го тура с "Динамо" (2:0). По словам Тедеско, "красно-белым" немного повезло.В источнике
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Тедеско начал весну красиво: «Спартак» играет все разумнее, Бакаев еще мощнее, Соболев – новый Зе Луиш

Sports.ru 11:56
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Мы всю игру смотрели за Соболевым: собрали его моменты на гифках, все цифры (брак — 50%) и поговорили с Тедеско о новом форварде

Матч ТВ 12:43
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«Мы заслужили победу, но нам дважды повезло». Тедеско оценил игру Соболева и Зобнина в матче с «Динамо»

Sportbox.RU 11:28
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