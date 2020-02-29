Тедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги встречи 20-го тура с "Динамо" (2:0). По словам Тедеско, "красно-белым" немного повезло. В источнике