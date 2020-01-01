Тедеско прокомментировал игру Гуса Тиля

Тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу Гуса Тиля, полузащитника московского клуба из Нидерландов. Трансфер Гуса Тиля из «АЗ Алкмар» обошелся «Спартаку» в шестнадцать миллионов евро.