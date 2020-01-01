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Тедеско прокомментировал игру Гуса Тиля
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Тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу Гуса Тиля, полузащитника московского клуба из Нидерландов. Трансфер Гуса Тиля из «АЗ Алкмар» обошелся «Спартаку» в шестнадцать миллионов евро.В источнике
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Доменико Тедеско: Тиль талантлив, и он нам нужен, вы в этом еще убедитесь

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Тедеско охарактеризовал полузащитника «Спартака» Гуса Тиля

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Тедеско: Тиль — очень умный парень. Это в каком-то смысле его проблема

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