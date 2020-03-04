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Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за коронавируса
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  • Моя Москва.онлайн0:39
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  • Мой Брянск0:49
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Главный редактор «Советского спорта» разобрался в послематчевом эпизоде, который вызвал настоящую бурю эмоций у болельщиков.В источнике
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Прав ли был Гончаренко, не пожав руку Тедеско после дерби?

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