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Тренер «Спартака» назвал причину поражения в дерби с ЦСКА
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал причину поражения своей команды в дерби с ЦСКА.В источнике
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Подробнее о событии
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«Зачем Тедеско заменил Бакаева?! А Карасев отсудил блестяще!» Валерий Газзаев — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Спорт-Экспресс 01:30
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Доменико Тедеско: «Владеть инициативой — хорошо, но важнее — забивать. Мы имели больше шансов, а ЦСКА реализовал почти все удары в створ»

Матч ТВ вчера в 15:29
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Тедеско рассказал, почему «Спартак» проиграл в дерби

Sport.ru вчера в 14:44
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