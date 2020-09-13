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Тедеско прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, передает Sport24.В источнике
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