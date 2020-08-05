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Тедеско прокомментировал слова Газизова, что цель «Спартака» — титулы
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт уик-энд
  • Газета.Ru
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова генерального директора клуба Шамиля Газизова, заявившего, что цель красно-белых — борьба за титулы.В источнике
Подробнее о событии
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Тедеско оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Газета.Ru вчера в 15:21
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Тедеско прокомментировал слова Газизова, что цель «Спартака» — титулы

Чемпионат вчера в 15:14
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Тедеско: «Я — молодой, голодный, хочу добиться целей со „Спартаком“»

Sport24.ru вчера в 15:02 
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