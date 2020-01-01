НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Москва 24Москва 24
Тедеско пропустит матч «Спартака» с «Ахматом»
Футбол России
  • Футбол России
  • В мире спорта
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт день за днем
  • Евро-футбол.ру
  • Советский спорт
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • LiveSport.ru
  • Sportbox.RU
  • Нева Спорт
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Спорт уик-энд
  • NewInform
  • CT news
  • Матч ТВ
  • РБК спорт
  • LiveResult.Ru
  • iReactor
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско пропустит матч своей команды с грозненским "Ахматом" из-за недомогания.В источнике
35
Подробнее о событии
alt

Фоторепортаж с матча «Спартак» - «Ахмат»

Футбол России 02:04
alt

«Спартак» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ахмат» без Тедеско

Матч ТВ вчера в 15:00
alt

«Спартак» бодро начал чемпионат: создает много моментов, прибавил во владении, не зависит от Бакаева

Sports.ru вчера в 17:44
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости