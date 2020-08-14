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Тедеско пропустит матч «Спартака» с «Ахматом»
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско пропустит матч своей команды с грозненским "Ахматом" из-за недомогания.В источнике
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Подробнее о событии
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Урунов: «К следующей игре, надеюсь, буду готов»

Sport24.ru 15:08 
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«Спартак» объяснил отсутствие Тедеско в матче с «Ахматом»

Матч ТВ 12:46
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Тедеско не будет руководить «Спартаком» в матче с «Ахматом»

Sport.ru 12:44
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