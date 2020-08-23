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Тедеско рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Спартак»
Комсомольская правда
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, отвечая на вопросы журналистов после матча против «Локомотива» (2:1), рассказал о ситуации с нападающим Александром Кокориным, который в текущем сезоне не сыграл ещё ни одного матча за «красно-белых».В источнике
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Александр Кокорин
российский футболист
Что касается травмы, я почувствовал, что это был спазм. Был плановый осмотр и он показал, что есть повреждение, а это на две-три недели. Мы все склонялись к тому, что лучше перетерпеть.Газета.Ru14:33
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