Тедеско рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, отвечая на вопросы журналистов после матча против «Локомотива» (2:1), рассказал о ситуации с нападающим Александром Кокориным, который в текущем сезоне не сыграл ещё ни одного матча за «красно-белых».В источнике Что касается травмы, я почувствовал, что это был спазм. Был плановый осмотр и он показал, что есть повреждение, а это на две-три недели. Мы все склонялись к тому, что лучше перетерпеть.Газета.Ru14:33