Александр Кокорин российский футболист

Что касается травмы, я почувствовал, что это был спазм. Был плановый осмотр и он показал, что есть повреждение, а это на две-три недели. Мы все склонялись к тому, что лучше перетерпеть.

Газета.Ru

вчера в 14:33