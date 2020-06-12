НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Тедеско рассказал о планах «Спартака» на остаток сезона
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
  • RT на русском
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о планах команды на остаток текущего сезона, передает WAZ.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Тедеско: «У нас очень молодой состав»

Евро-футбол.ру 12:17
alt

Тедеско: у «Спартака» очень молодой состав

RT на русском 12:14
alt

Доменико Тедеско: У «Спартака» очень молодой состав

Bookmaker-ratings.ru 11:33
реклама
Главное
Новости