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Тедеско рассказал о работе «Спартака» на трансферном рынке
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заверил, что клуб работает над усилением состава на трансферном рынке.В источнике
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Тедеско рассказал о работе «Спартака» на трансферном рынке

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