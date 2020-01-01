НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТедеско: Кокорин не сыграет с «Ахматом» и «Уфой»«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»Уткин отреагировал на отстранение Шмурнова от эфиров на «Матч ТВ»ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»RT на русскомТедеско рассказал о работе «Спартака» на трансферном рынкеSoccernews.ru6Soccernews.ruСпорт день за днемRT на русскомСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руФутбол РоссииГлавный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заверил, что клуб работает над усилением состава на трансферном рынке.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Тедеско рассказал о работе «Спартака» на трансферном рынкеRT на русском 09:05Тедеско рассказал, стоит ли ждать новых трансферов «Спартака»Спорт день за днем 08:49Тедеско рассказал о ситуации с трансферами «Спартака»Евро-футбол.ру 08:33рекламаГлавноеТедеско: Кокорин не сыграет с «Ахматом» и «Уфой»«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»Уткин отреагировал на отстранение Шмурнова от эфиров на «Матч ТВ»ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»Новости