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Тедеско рассказал о травмированных игроках перед игрой с «Динамо»
Sport24.ru
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:36
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии Наиля Умярова и других травмированных футболистов перед матчем 20-го тура РПЛ с «Динамо».В источнике
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