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Тедеско прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, передает Sport24.В источнике
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Доменико Тедеско: «Владеть инициативой — хорошо, но важнее — забивать. Мы имели больше шансов, а ЦСКА реализовал почти все удары в створ»

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