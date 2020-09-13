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Тедеско заявил, что разочарован результатом «Спартака» в матче с ЦСКА
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Наставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).В источнике
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Доменико Тедеско: «Владеть инициативой — хорошо, но важнее — забивать. Мы имели больше шансов, а ЦСКА реализовал почти все удары в створ»

Матч ТВ вчера в 15:29
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Тедеско рассказал, почему «Спартак» проиграл в дерби

Sport.ru вчера в 14:44
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Арифметика от Тедеско: ЦСКА забил три гола с пяти моментов, «Спартак» – один с семи

Советский спорт вчера в 15:22
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