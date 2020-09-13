НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА — Спартак 3:1Кокорин дебютировал за «Спартак» в матче с ЦСКАКокорин попал в заявку «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКАЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дербиТренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКАГлавноеЦСКА — Спартак 3:1«ПСЖ» в меньшинстве дома проиграл «Марселю»«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс» в четвертом матче серии плей-офф НХЛДаниил Квят добился лучшего результата в сезонеМатч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавирусаSoccernews.ruТедеско заявил, что разочарован результатом «Спартака» в матче с ЦСКАSoccer.ru14Soccer.ruSoccernews.ruСпорт день за днемСоветский спортСпорт-ЭкспрессИзвестияMockva.ruSports.ruМатч ТВMetaratingsРБК спортRT на русскомФутбол РоссииГазета.RuНаставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).В источнике Комментировать114Подробнее о событии Доменико Тедеско: «Владеть инициативой — хорошо, но важнее — забивать. Мы имели больше шансов, а ЦСКА реализовал почти все удары в створ»Матч ТВ 15:29Тедеско рассказал, почему «Спартак» проиграл в дербиSport.ru 14:44Арифметика от Тедеско: ЦСКА забил три гола с пяти моментов, «Спартак» – один с семиСоветский спорт 15:22рекламаЕщё по темеЦСКА — Спартак 3:1Кокорин дебютировал за «Спартак» в матче с ЦСКАКокорин попал в заявку «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКАЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дербиТренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКАГлавноеЦСКА — Спартак 3:1«ПСЖ» в меньшинстве дома проиграл «Марселю»«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс» в четвертом матче серии плей-офф НХЛДаниил Квят добился лучшего результата в сезонеМатч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавирусаНовости