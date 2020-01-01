Тедеско вернётся к работе со «Спартаком» в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско вернётся к руководству командой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом». В источнике