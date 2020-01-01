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Тедеско вернётся к работе со «Спартаком» в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско вернётся к руководству командой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».В источнике
С чего всё начиналось
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Главный тренер ФК «Спартак» Тедеско вернется к руководству командой в игре с «Локомотивом»

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско вернется к руководству командой в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива". Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.
ТАСС Спорт 10:31
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Стало известно, когда Тедеско снова будет руководить «Спартаком»

Sport.ru 12:00
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Тедеско, вероятнее всего, будет руководить «Спартаком» в матче с «Локомотивом»

Чемпионат 11:23
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Тедеско может вновь возглавить «Спартак» на матче с «Локомотивом»

Матч ТВ 11:13
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