Тедеско вернётся к работе со «Спартаком» в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско вернётся к руководству командой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско вернется к руководству командой в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива". Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.