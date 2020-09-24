Тедеско вызвал в первую команду «Спартака» 18-летнего хавбека
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско вызвал в первую команду 18-летнего полузащитника Константина Шильцова, сообщает Sport24. По информации издания, ближайшие дни футболист проведет с основным составом.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вызвал в первую команду 18-летнего полузащитника Константина Шильцова. В ближайшие дни игрок молодежки будет работать с основным составом.