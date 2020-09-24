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Тедеско вызвал в первую команду «Спартака» 18-летнего хавбека
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско вызвал в первую команду 18-летнего полузащитника Константина Шильцова, сообщает Sport24. По информации издания, ближайшие дни футболист проведет с основным составом.В источнике
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С чего всё начиналось
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Тедеско вызвал в первую команду «Спартака» 18-летнего Шильцова

Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вызвал в первую команду 18-летнего полузащитника Константина Шильцова. В ближайшие дни игрок молодежки будет работать с основным составом.
Sport24.ru 01:51 
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В первую команду «Спартака» Тедеско вызвал 18-летнего хавбека Шильцова

Soccer.ru 03:13
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18-летний хавбек молодежки «Спартака» Шильцов вызван в первую команду (Sport24)

Sports.ru 02:52
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Тедеско вызвал в первую команду «Спартака» 18-летнего хавбека

Газета.Ru 02:46
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