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Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом»
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».В источнике
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Соболев не сыграет с «Ростовом» в первом матче в Катаре

Sports.ru 17:38
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Новичок «Спартака» Соболев пропустит матч c «Ростовом»

Sport.ru 16:14
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Доменико Тедеско: «Соболев завтра точно не сыграет. А дальше посмотрим»

Спорт-Экспресс 15:19
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