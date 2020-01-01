Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом». В источнике