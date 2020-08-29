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Тедеско заявил, что «Спартаку» пришлось непросто в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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