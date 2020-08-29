Тедеско заявил, что «Спартаку» пришлось непросто в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В источнике