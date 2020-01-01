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Тедеско заявил, что не устал от работы в «Спартаке»
Metaratings
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не испытывает усталости от работы с командой.В источнике
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Тренер «Спартака» Тедеско заявил, что не ощущает усталости от российского футбола

ТАСС Спорт 08:23
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Тедеско не чувствует усталости от российского футбола

ProstoProSport 08:23 
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Тедеско: «Я не устал от российского футбола»

Евро-футбол.ру 08:17
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