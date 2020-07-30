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Газета.RuГазета.Ru
Темнокожий футболист Заа рассказал о поступающих ему угрозах
Sports.ru
  • Sports.ru
Полузащитник лондонского "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа рассказал о поступающих ему на почве расовой неприязни угрозах.В источнике
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Темнокожий футболист Заа рассказал о поступающих ему угрозах

Газета.Ru 21:59
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Заха: «Инстаграм больше не в радость темнокожим. Боюсь открывать сообщения»

Soccer.ru 21:44
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Заха: чернокожим игрокам уже не весело заходить в «Инстаграм». Страшно открывать сообщения

Чемпионат 18:03
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