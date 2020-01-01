НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Тен Хаг подтвердил переход Зийеха в «Челси»
Soccer.ru
  • Soccer.ru
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг подтвердил слух о том, что клуб согласовал летний переход полузащитника команды Хакима Зийеха в "Челси".В источнике
Подробнее о событии
alt

Тен Хаг подтвердил переход Зийеха в «Челси»

Soccer.ru 18:06 
alt

Тен Хаг подтвердил, что Зийеш переходит в «Челси»

FAPL.ru 16:50
alt

Главный тренер «Аякса» подтвердил трансфер Зиеша в летнее трансферное окно

Чемпионат 16:41
реклама
Главное
Новости