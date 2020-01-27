НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РБКРБК
Теннисист Медведев проиграл Вавринке и вылетел с Australian Open
Вести.Ru
  • Вести.Ru
  • GoTennis.ru
  • Российская газета
  • РБК
  • ГЛАС.RU
  • Чемпионат
  • Inc-news.ru
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sport24.ru
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Спорт день за днем
Даниил Медведев проиграл Стэну Вавринке в матче четвертого круга теннисного турнира Australian Open.В источнике
Комментировать4
Подробнее о событии
alt

Медведев уступил Вавринке и завершил выступление на Australian Open

Матч ТВ 02:43
alt

Медведев проиграл Вавринке на Australian Open

Спорт-Экспресс 02:41
alt

Вавринка смял Медведева на Australian Open. Даниил за карьеру проиграл все пятисетовые матчи

Sport24.ru 03:20 
Ещё по теме
Главное
Новости