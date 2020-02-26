НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФигуристы Забияко и Энберт заявили о завершении спортивной карьерыМария Шарапова заработала теннисом около 39 млн долларовДжокович призвал стадион в Дубае посвятить Шараповой овацииТарпищев высказался о решении Шараповой завершить карьеруВрач Шараповой: ситуация с мельдонием обидела ШараповуГлавноеРеал — Манчестер Сити 1:2Теннисистка Шарапова завершила карьеру«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллитБиатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринтеСтали известны все участники плей-офф КХЛ в Восточной конференцииRT на русскомТеннисистка Шарапова завершила карьеру7sisters1022Вести.Ru2:34Телеканал 360°0:40Eurosport.ru2:46МИР 241:31Пятый канал0:55Моя Москва.онлайн1:00РЕН ТВ0:40НТВ1:51Piter.tv0:46Мой Брянск0:49Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру. Об этом спортсменка написала в своей авторской колонке журнала Vanity Fair.В источнике Комментировать309Подробнее о событии Шарапова, которую мы будем помнить: Шлемы, конфеты, мельдонийРИА Новости 11:51«Теннис, я говорю прощай». Шарапова объявила о завершении карьерыТАСС Спорт 13:05Общая сумма призовых, количество титулов и счет в серии с Сереной. 20 важных цифр в карьере Марии ШараповойМатч ТВ 11:20рекламаЕщё по темеФигуристы Забияко и Энберт заявили о завершении спортивной карьерыМария Шарапова заработала теннисом около 39 млн долларовДжокович призвал стадион в Дубае посвятить Шараповой овацииТарпищев высказался о решении Шараповой завершить карьеруВрач Шараповой: ситуация с мельдонием обидела ШараповуГлавноеРеал — Манчестер Сити 1:2Теннисистка Шарапова завершила карьеру«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллитБиатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринтеСтали известны все участники плей-офф КХЛ в Восточной конференцииНовости