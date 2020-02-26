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Теннисистка Шарапова завершила карьеру
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру. Об этом спортсменка написала в своей авторской колонке журнала Vanity Fair.В источнике
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Шарапова, которую мы будем помнить: Шлемы, конфеты, мельдоний

РИА Новости 11:51
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«Теннис, я говорю прощай». Шарапова объявила о завершении карьеры

ТАСС Спорт 13:05
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Общая сумма призовых, количество титулов и счет в серии с Сереной. 20 важных цифр в карьере Марии Шараповой

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