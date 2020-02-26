НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФигуристы Забияко и Энберт заявили о завершении спортивной карьерыДжокович призвал стадион в Дубае посвятить Шараповой овацииШарапова заработала 325 миллионов долларов за карьеруКафельников назвал потерей для мирового тенниса уход ШараповойТарпищев высказался о решении Шараповой завершить карьеруГлавное«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионовТеннисистка Шарапова завершила карьеру«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллитБиатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринтеТрехкратная олимпийская чемпионка ждет извинений от ЛогиноваRT на русскомТеннисистка Шарапова завершила карьеру7sisters922Вести.Ru2:34Телеканал 360°0:40МИР 241:31Пятый канал0:39Моя Москва.онлайн1:00РЕН ТВ0:40НТВ1:51Piter.tv0:46Мой Брянск0:49Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру. Об этом спортсменка написала в своей авторской колонке журнала Vanity Fair.В источнике Комментировать310Подробнее о событии «Теннис, я говорю прощай». Шарапова объявила о завершении карьерыТАСС Спорт 13:05Мария Шарапова покинула большой кортКоммерсантъ 15:02Шарапова, которую мы будем помнить: Шлемы, конфеты, мельдонийРИА Новости 11:51рекламаЕщё по темеФигуристы Забияко и Энберт заявили о завершении спортивной карьерыДжокович призвал стадион в Дубае посвятить Шараповой овацииШарапова заработала 325 миллионов долларов за карьеруКафельников назвал потерей для мирового тенниса уход ШараповойТарпищев высказался о решении Шараповой завершить карьеруГлавное«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионовТеннисистка Шарапова завершила карьеру«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллитБиатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринтеТрехкратная олимпийская чемпионка ждет извинений от ЛогиноваНовости