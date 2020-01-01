НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Тер Штеген близок к продлению контракта с «Барселоной»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Prognozist
  • NEWS.am Sport
  • UA-Футбол
  • ua.Tribuna.com
  • Евро-футбол.ру
  • Вести.Ru
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sport.es. По сведениям источника, 29-летний немец продлит контракт до июня 2025 года.В источнике
Подробнее о событии
alt

В «Барсе» знают об интересе «Челси», «Сити», «Юве» и «Баварии» к тер Стегену, но уверены в продлении контракта

Sports.ru 06:31
alt

Тер Штеген пошел на уступки в переговорах по новому контракту

Советский спорт 03:30
alt

Марк-Андре тер Штеген близок к продлению контракта с «Барселоной» до 2025 года

Чемпионат 03:08
реклама
Главное
Новости