Тер Штеген близок к продлению контракта с «Барселоной»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sport.es. По сведениям источника, 29-летний немец продлит контракт до июня 2025 года.