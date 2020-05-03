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Тер Штеген приостановил переговоры о новом контракте с «Барселоной»
Евро-футбол.ру
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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген подтвердил информацию о том, что переговоры о новом контракте с каталонским клубом приостановлены.В источнике
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Тер Штеген подтвердил, что переговоры о контракте с «Барселоной» были приостановлены

Sport24.ru 17:12 
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Тер Штеген объяснил приостановку переговоров с «Барселоной» о новом контракте

Матч ТВ 16:52
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Тер Штеген объяснил приостановку переговоров с «Барселоной» о новом контракте

Sportbox.RU 16:52
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