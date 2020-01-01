НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКак «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионовМесси решил покинуть «Барселону» после поражения от «Баварии»«Бавария» является фаворитом матча Лиги чемпионов с «Барселоной»«Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 года«Барселона» может уволить Кике Сетьена после поражения от «Баварии»ГлавноеМиочич победил Кормье и отстоял титул чемпиона UFC«Лион» одолел «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата РоссииМесси решил покинуть «Барселону» после поражения от «Баварии»В Москве умер 17-летний футболистЧемпионатТер Штеген впервые высказался после 8 пропущенных от «Баварии» мячейГЛАС.RU5ГЛАС.RURT на русскомЕвро-футбол.руFootballHDМатч ТВВратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в «Твиттере» впервые обратился к болельщикам после сенсационного разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Тер Штеген заявил, что «Барселона» нуждается в измененияхСоветский спорт 03:55Тер Штеген заявил, что «Барселоне» нужны измененияRT на русском 00:53Тер Стеген попросил прощения у болельщиков «Барселоны»ProstoProSport вчера в 23:29 рекламаЕщё по темеКак «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионовМесси решил покинуть «Барселону» после поражения от «Баварии»«Бавария» является фаворитом матча Лиги чемпионов с «Барселоной»«Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 года«Барселона» может уволить Кике Сетьена после поражения от «Баварии»ГлавноеМиочич победил Кормье и отстоял титул чемпиона UFC«Лион» одолел «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата РоссииМесси решил покинуть «Барселону» после поражения от «Баварии»В Москве умер 17-летний футболистНовости