Тер Штеген впервые высказался после 8 пропущенных от «Баварии» мячей

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в «Твиттере» впервые обратился к болельщикам после сенсационного разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.